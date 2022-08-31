اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:25 م
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انخفاض سعر نفط عُمان 6.89 دولار ليسجل 96.23 دولار للبرميل

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:00 م
انخفاض سعر نفط عُمان 6.89 دولار ليسجل 96.23 دولار للبرميل النفط
كتبت -مروة الغول

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بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم الأربعاء تسليم شهر أكتوبر القادم 96.23 دولار.
 
وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ 6.89 دولار  مقارنةً بسعر يوم أمس الثلاثاء البالغ 103.12دولار.
 
تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهرى لسعر النفط الخام العمانى تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 112.93 دولار للبرميل، مرتفعاً بمقدار 5.71 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضى وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
 
وكانت أسعار النفط بالأسواق العالمية قد سجلت  مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت بنحو 4.4%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 2.9%.

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