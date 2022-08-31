اليوم.. محافظ الإسماعيلية يفتتح اليوم معرض أهلا مدارس 2022

يفتتح ظهر اليوم الأربعاء اللواء شريف فهمى بشارة محافط الإسماعيلية معرض أهلا مدارس 2022 والمقام بحديقة الشيخ زايد وبمشاركة 100 تاجر وتحت شعار مبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية.

وكانت الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، أنهت استعدادتها لافتتاح معرض اهلا مدراس 2022، بحديقة الشيخ زايد، وذلك بالتعاون التام مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية ومديرية أمن الإسماعيلية، تحت شعار مبادرة " كلنا واحد " التابعة لوزارة الداخلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وعددا من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، فى إطار الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2022 /2023.

ووجه المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، ايهاب زهدى الامين المساعد لصندوق بالغرفة والدكتورة دينا ياقوت رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، ومحمد السيد مدير الغرفة للوقوف على كافة التجهيزات اللازمة للمعرض، والتأكيد على أن جميع المعروضات خاصة بالزى المدرسى ومستلزمات المدارس فقط، وبجودة عالية وبتخفيضات تتراوح من 20 : 30 %، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين، ورفع العبء عن كاهله.

يتضمن المعرض تقديم كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والزى المدرسى للطلاب، مع التركيز على المنتج المصرى بهدف ترويج الصناعات المحلية، كما يوفر المعرض كافة الادوات الدراسية للطلاب فى جميع المراحل التعليمية بمشاركة 35 شركة من الشركات الكبرى، و65 عارضة مقسمة على فترتين بالتعاون مع لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، بإجمالى 100 تاجر وعارضة، ويستمر المعرض 45 يوميا من افتتاحه.

وأكد المهندس أحمد عثمان، أن الغرفة تعمل على قدم وساق للتيسير على المواطنين من أبناء المحافظة وتقديم تخفيضات مناسبة، وتم تشكيل لجنة للمرور على المعرض بشكل دائم طوال فترة إقامته، للتأكد من المعروضات والإعلان عن الأسعار، لتحقيق الاستفادة المرجوة من المعرض، ورفع العبء عن المواطنين.