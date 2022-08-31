اليوم.. آخر موعد للتقديم بـ"تقليل الاغتراب" لمرحلتى التنسيق الأولى والثانية

كتب محمد صبحى

يغلق موقع التنسيق الإلكترونى إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) بين الكليات فى تنسيق الجامعات 2022، اليوم الأربعاء وذلك وفقا الجدول الزمنى المعلن بأعمال المرحلة.

ويتم التقديم بمرحلة تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المُرشحين فى المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، وتستمر حتى اليوم الأربعاء الموافق 31/8/2022، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتى التحويل المُناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى و التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكترونى فقط.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أنه لا توجد تحويلات ورقية والتحويل يكون لمرة واحدة فقط، مع استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التى أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة)، وأن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب بشهادة الثانوية العامة.