الولايات المتحدة تتطلع إلى جذب استثمارات أشباه الموصلات من تايوان

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شجع حاكم ولاية أريزونا الأمريكية دوج دوسي اليوم الأربعاء موردي أشباه الموصلات من تايوان على الاستثمار في الولاية الأمريكية في مؤتمر استثماري في تايبيه.



وقال دوسي، الذي وصل إلى تايبيه أمس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، إنه رحب بمزيد من شركات أشباه الموصلات من تايوان لتتبع خطى شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات والاستثمار في أريزونا، بحسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية.



وبدأت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات في إنشاء مصنع لشرائح الكمبيوتر بقيمة 12 مليار دولار أمريكي في ولاية أريزونا في عام 2021.



وفقًا لرئيس مجلس تنمية التجارة الخارجية التايواني جيمس هوانغ فإن استثمار شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات في ولاية أريزونا قد حفز أكثر من 100 مورد تايواني على اتخاذ قرار بالاستثمار أو التفكير في الاستثمار في الولاية الأمريكية.



أخبر دوسي لاحقًا وسائل الإعلام المحلية أن شركات أشباه الموصلات التايوانية تخطط لبناء ما يصل إلى 20 مصنعًا بمساحة تزيد عن 66000 متر مربع في أريزونا.



وأضاف أن هذه الخطط الاستثمارية ستخلق العديد من الوظائف عالية الأجر في الدولة وتجذب المزيد من المواهب والموارد.



وفي حديثه عن زيارته، قال دوسي إنه من المقرر أن يزور العديد من المديرين التنفيذيين من شركات أشباه الموصلات التايوانية لاستكشاف الفرص المحتملة للتعاون.



ومضى يقول إن حكومة ولاية أريزونا حريصة على تقديم المساعدة لتلك الشركات وهي تدرس خططها الاستثمارية في الولايات المتحدة.



وقال دوسي إن أريزونا هي موطن للعديد من شركات أشباه الموصلات، مثل شركة إنتل، مضيفًا أن هذا يرجع إلى جهود سلطات الولاية لإزالة حواجز الاستثمار وتقديم حوافز ضريبية وكذلك تدريب العمال ذوي المهارات العالية.



ومن ناحية أخرى، قالت مديرة المعهد الأمريكي في تايوان ساندرا أودكيرك في المؤتمر الاستثماري إن الاستثمار التايواني أوجد آلاف فرص العمل في ولاية أريزونا.



وفي الوقت نفسه، ساهم موردو أشباه الموصلات من تايوان في تطوير صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة ولعبوا دورًا مهمًا في تعزيز التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة وتايوان، وفقًا للمديرة.



وأضافت أودكيرك أنها تتطلع إلى رؤية المزيد من التعاون والحوار بين تايوان والولايات المتحدة في المستقبل.