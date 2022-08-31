الملكة إليزابيث تستقبل "خليفة جونسون" باسكتلندا بدلا من لندن.. اعرف التفاصيل

أعلن قصر باكنجهام أن الملكة اليزابيث ستستقبل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون ورئيس الوزراء الجديد فى بالمورال بدلاً من لندن أو وندسور فى سابقة تاريخية.

وقال المتحدث باسم قصر باكنجهام إن الاجتماع سيعقبه لقاء مع زعيم حزب المحافظين الجديد فى بريطانيا يوم الثلاثاء 6 سبتمبر، ومن المفهوم أنه تم اتخاذ القرار فى هذه المرحلة للملكة بالبقاء فى مسكنها الاسكتلندى حيث تستمتع حاليًا بعطلة الصيف.

وفقًا للتقاليد، تقوم الملكة عادةً بدعوة القائد الجديد إلى ما يسمى بتقبيل الأيدى مع عروض لاستقبال وتوديع كلا من رئيس الوزراء المنتهية ولايته والقادم فى قصر باكنجهام أو قلعة وندسور لكن جونسون، الذى سيقدم استقالته، وزعيم حزب المحافظين الجديد، الذى سيطلب منه تشكيل حكومة، سيقومان برحلة ذهابًا وإيابًا بطول ألف ميل إلى بالمورال.

قيل سابقًا أن الملكة ستقطع إجازتها بالمورال لتحية استبدال جونسون والإشراف على انتقال السلطة، قبل ظهور اقتراحات ببقائها فى اسكتلندا بسبب حالتها الصحية الأسبوع الماضي.

واجهت الملكة اليزابيث مشاكل فى الحركة بشكل عرضى منذ الخريف الماضى وتستخدم الآن عصا المشى بانتظام كما اضطرت إلى تقصير مدة العديد من الارتباطات الرسمية هذا العام كما لم تحضر الكثير من احتفالاتها باليوبيل البلاتينى فى يونيو، لكنها ظهرت مرتين على شرفة القصر.