المغرب يشيد بالإدارة المصرية لأعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته السابقة

بيشوى رمزى

قال رئيس الوفد المغربي عبد الصمد الحمراوى، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، إن الادارة المصرية نجحت باقتدار في تيسير الدورة السابقة للمجلس، خلال رئاستها لها في ظل العديد من الظروف والملفات التي واجهت المنطقة العربية العالم بأسره.

وأضاف، خلال الاجتماع المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، أن العالم مر بسنوات كارثية، أدت إلى توقيف عجلة النشاط الاقتصادى في الدول العربية خلال كورونا، بينما جاءت الأزمة الأوكرانية لتضيف المزيد من الازمات.

وشدد على أن الدول العربية تعاني من زيادة اعتمادها على الاستيراد، وبالتالي تبقى الاهمية كبيرة لتحقيق التكامل العربي بكافة صوره، مشيرا إلى أهمية القضايا المطروحة قبل انطلاق القمة العربية المقررة في الجزائر في شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح أن أزمة الغذاء أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، مشددا على ضرورة العمل على بناء مساحات لتخزين الغذاء من أجل مجابهة التحديات في هذا الإطار.

ودعا الحمراوى إلى دعم التكامل والانماء العربي مع الحفاظ على مؤسساتنا العربية، عبر تحقيق التوافق في كافة القرارات التي سيتم اتخاذها خلال أعمال الدورة الحالية.