المعمل المركزى لمياه البحيرة يحصل على شهادة الأيزو

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالبحيرة، حصول المعمل المركزي لمياه الشرب بقطاع المعامل على شهادة الأيزو طبقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 في الاختبارات الميكروبيولوجيه والكيميائيه للمياه، مضيفا أن المعمل تم تقييمه من قبل المجلس الوطني للاعتماد (الإيجاك)، للتأكد من حفاظ المعمل المركزي على متطلبات الأيزو ومدى موافقته لمواصفات الجودة العالمية.

وقال رئيس شركة مياه الشرب بالبحيرة، أن قطاع المعامل بالشركة لديه العديد من الكفاءات العلمية، والعملية التي بدورها تسهم في الارتقاء بهذا الصرح العملاق، الذي يقدم خدماته للمواطنين سواء من خلال المراقبة الدائمة، والمستمرة لمراحل تنقية مياه الشرب بالمحطات أو المأخذ حتى وصولها للمستهلكين.

وأشار إلى أنه تم تجهيز جميع المعامل الرئيسية والفرعية بأحدث الأجهزة للقيام بجميع التحاليل الكيميائية والفيزيائية والبكتريولوجية والبيولوجية وذلك لمراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بالمحطات والشبكات وتنفيذ برامج تدريبية للكيميائيين، لافتا إلى عمل لائحة لتطهير الخزانات الخاصة بالمنشآت الخاصة والعامة وتم العمل بها وذلك فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأهمية بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بمعامل الشركات، من خلال خطة تدريبية تلبى الاحتياجات الفنية والإدارية والتخصصات المختلفة.