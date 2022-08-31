المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة مواطنين بالإكراه فى المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بالسجن المشدد 7 سنوات على عاطلين، كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين منطقة المرج مكانا لهما لمزاولة نشاطهم الآثم.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من عامل، يفيد فيه بتعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح من قبل مجهولين خلال تواجده بأحد شوارع المنطقة، حيث فوجئ بالمتهمين يستوقفاه، وأشهر أسلحة بيضاء فى وجهه، واستوليا على متعلقاته الشخصية وفرا هاربين.

على الفور قام رجال مباحث القسم، بجمع المعلومات اللازمة، وعمل التحريات من خلال استخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، حيث تمكنوا من الوصول إلى هوية الجناة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهمين، وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة ، والتى يستخدمانها فى إرهاب المواطنين لسرقتهم تحت تهديد السلاح.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالاكراه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، وانهما قاما بارتكاب العديد من الوقائع بنفس الطريقة التى رصدوا بها المجنى عليه وقاما بسرقته تحت تهديد السلاح.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معهما، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد.