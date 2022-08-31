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أمام الرئيس السيسى ..

المستشار عدلى زايد يؤدى اليمين الدستورية رئيسًا للنيابة الإدارية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 10:44 ص
المستشار عدلى زايد يؤدى اليمين الدستورية رئيسًا للنيابة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أدى المستشار عدلى عبد الفتاح جاد زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى القصر الجمهورى بالعلمين الجديدة.
 
والمستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد  من مواليد 4 ديسمبر عام 1952 وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1974 من كلية الحقوق، جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.
 
التحق بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها، نيابة الإسكندرية، نيابة طنطا، نيابة شبرا الخيمة.
 
كما عمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني ببنها وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

السيسى

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