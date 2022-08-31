المحكمة الاقتصادية تغرم شاب 20 إلف جنيه لتعمده إزعاج خطيبته السابقة

أحمد إسماعيل

غرمت الدائرة الأولى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد يوسف عبد الله، شاب مبلغ 20 ألف جنيه في الجنحة رقم 926 لسنة 2022، لتعمده إزعاج ومضايقة خطيبته السابقة بإساءة استعماله أجهزة الاتصالات، وسب المجنى عليها والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعى بعبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار.

وتقدمت المجنى عليها "صفاء.ح" بعدد من البلاغات ضد المشكو في حقه فى أكثر من جهة حملت أرقام 4285 لسنة 2022، و3630 لسنة 2022 إداري أول مدينة نصر، بجانب بلاغا رقم 6 لسنة 2022 بتاريخ 5 مايو 2022 بوحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتضمنت البلاغات أن المجنى عليها كانت مخطوبة منذ نوفمبر 2020 بالمشكو في حقه حتى ديسمبر 2021، وانفصلت عنه نظرا لوجود خلافات مستمرة بينهما، خاصة بعد عزله من وظيفته نتيجة مشاكل مع والدته وأقاربه.

وأضافت فى البلاغ أنها فوجئت بسيل من الرسائل على هاتفها المحمول وصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى من المشكو في حقه يوجه لها عبارات سب وقذف وتشهير، مضيفة أنها تضررت من قيامه بإرسال رسائل على تطبيق المحادثات " imeassage" على شبكة المعلومات الدولية على هاتفه وتتضمن تلك الرسائل عبارات إساءة وتهديد بالتشهير مما تسبب لها في اضرار مادية ومعنوية.

وقالت المجنى عليها عبر صفحتها على فيس بوك بأنها حصلت المجنى عليها حكم من المحكمة الاقتصادية، بتغريم المشكو في حقه الا ان الحكم لم ينفذ نظرا لهروبه من محل اقامته، مشيرة إلى تلقيها تهديد بالقتل وعدم تركها فى حالها.