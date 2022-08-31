المحكمة الاتحادية العراقية تؤجل النظر بدعوى حل البرلمان إلى الغد

كتب سمير حسنى

أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية تأجيل النظر بدعوى حل البرلمان إلى غدٍ الخميس، نقلا عن مصادر إعلامية.

كان رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، قال فى تصريحات أمس عن التخلى عن منصبه حال تعقد الأمور السياسية فى البلاد.

أعاز "الكاظمي" إراقة الدماء فى البلاد إلى الفشل السياسى، مشددا: "العار لكل من تسبب فى إراقة الدم العراقى سواء بالقول أو الفعل.

أكد رئيس وزراء العراق، على أهمية الكشف عن المتورطين فى إطلاق الصواريخ والنار فى المنطقة الخضراء، متابعا: ليس هناك أى شخص أو قوة فوق مصالح العراق.