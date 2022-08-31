القومى للحوكمة يعقد الويبينار الثانى حول تغير المناخ بالتعاون مع UNIDO

كتبت أسماء أمين

شريفة شريف: نهدف إلى تعزيز وعي الشباب حول الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ والحفاظ على البيئة

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- الويبينار الثاني من سلسلة لقاءات حول تغير المناخ –عبر الفيديو كونفرانس-؛ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، برلمان المناخ، دائرة الأطفال والشباب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ YOUNGO، ودائرة الشباب للتنمية المستدامة SDG7، وذلك بعنوان "تمكين الشباب من أجل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 : الطريق للعمل المناخى"، يأتي ذلك في إطار التحضيرات لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 المقرر عقده في نوفمبر القادم بشرم الشيخ.

وجاء الويبينار الثاني بعنوان "دور الشباب في مجال الطاقة لتعزيز العمل المناخي"، والذي شارك به مجموعة من الخبراء في مجال العمل المناخي وتغير المناخ والبيئة.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن الجهود المبذولة من المعهد بالتعاون مع شركاء التنمية من خلال تنفيذ هذه السلسلة من الندوات تهدف إلى تعزيز الوعى لدى الشباب بالأمور المتعلقة بالمناخ وخلق الوعى بشكل عام بالتحديات والدور الملقي علي عاتقهم للحفاظ على البيئة.

وخلال الندوة، أعربت هيلين واتس مدير الشراكات العالمية، ومدير تطوير الصندوق العالمى للطاقة للشباب عن أهمية الاتجاه العالمى لتقليل فجوة الحصول على مصادر الطاقة النظيفة وسرعة التحول من وقود الحفريات إلى المصادر المتجددة للطاقة، مؤكدة ضرورة تمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومشاركة المجتمعات في تنفيذ آليات الاستدامة على أرض الواقع.

وتناولت الندوة المجالات الرئيسية ذات الصلة بالعمل المناخي، كالاتفاقيات المناخية، وتخفيف تغير المناخ والتكيف معه، والعدالة المناخية، ودور الابتكار وريادة الأعمال.

كما تم خلال الندوة مناقشة موضوعات كيفية استخدام الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة، والدور الذي تلعبه الطاقة المستدامة تجاه اتفاقية باريس وعمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بشكل عام، كما تم مناقشة أهمية دور المرأة والشباب في سياسة المناخ العالمي في التأثير على المجتمع والحث على تغيير السلوك المناخي، وخيارات السياسة المالية والبدائل المناخية المتاحة للحد من دعم الوقود الحفري والعمل على تحفيز صناعة الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دور الصناعة تجاه تغير المناخ وكيفية تكييف أنظمة الطاقة الخاصة بها، ومناقشة حلول توفير الطاقة وإزالة الكربون الصناعي على نطاق عالمي.

شارك في الندوة هيلين واتس، مدير الشراكات العالمية، ومدير تطوير الصندوق العالمى للطاقة للشباب، نديفهوهو تشيكوفى، زميل باحث في جامعة ديربان للتكنولوجيا، وطالب في اقتصاديات الطاقة الدولية بجامعة لايبزيغ، تريسى كرو، مدير أول ورئيس أركان بمنظمة الطاقة المتجددة للجميع، رنا غنيم، رئيس وحدة نظم الطاقة وإزالة الكربون بمنظمة اليونيدو، أسما روابية، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع منظمة جيرل اب، ومؤسسة الأمم المتحدة، سيرجيو ميسانة، المدير التنفيذي لبرلمان المناخ، وأدار الندوة شيروب سوى، محلل بمنظمة كامكو للطاقة النظيفة و مسئول عن النوع فيSDG7YC الوسيط.

يشار إلى أن هذه السلسلة من اللقاءات تتكون من خمس ندوات تهدف إلى بناء قدرات الشباب وخلق فهم للمصطلحات المتعلقة بالمناخ، وتعزيز مشاركتهم بالعمل المناخي والبيئة مع التركيز على الصناعة والابتكار في العمل، وتوفير منصة للحوار عبر الأجيال بين قادة الشباب والنشطاء ورجال الأعمال الشباب وكبار الخبراء في مجال المناخ، وتستهدف هذه الندوات الشباب من سن 18-35 سنة، وطلاب الجامعات، وحديثى التخرج، وموظفى الخدمة المدنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وكانت الجلسة الأولى قد عقدت بحضور الدكتورة شريفة شريف، والسفير حازم زكى، نائب الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، وتناولت الجلسة موضوع اهتمام الحكومات بتمكين الشباب لمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ.