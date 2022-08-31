الغرفة الأمريكية تستضيف قمة الفضاء العالمية يومى 14 و15 سبتمبر

كتب عبد الحليم سالم

أعلنت الغرفة الأمريكية عن عقد قمة ومنتدى اقتصادى لكبار قادة الصناعة لمناقشة الموضوعات الأكثر إلحاحًا في الهواء والفضاء علنًا.

وأضافت الغرفة وفق موقعها الرسمى، أن القمة ستعقد على مدار يومين، 14 و15سبتمبر 2022، فى واشنطن العاصمة، لافتة إلى أنه سوف تجتمع مع كبار قادة الطيران التجارى والفضاء والدفاع ؛لإجراء محادثات حول الاقتصاد والتجارة وسلسلة التوريد والأمن السيبراني وتطوير القوى العاملة والطائرات والمركبات الفضائية في المستقبل.

وأضافت الغرفة أنه سيتم إدارة مناقشات قوية وفعاليات ؛لبناء العلاقات في جميع أنحاء البرنامج، لتشمل الكلمات الرئيسية ومناقشات الفريق وجلسات التواصل، موضحة إنه سيتم مناقشة التحديات والفرص التي تواجه هذه الصناعات اليوم، ومشاركة الآراء حول الابتكارات والاتجاهات التي ستشكل سماء ونجوم الغد.

ومن جانب آخر أعلن مجلس الأعمال الأمريكي الهندي (USIBC) عن اجتماعه العام السنوي السابع والأربعين وقمة أفكار الهند، التي ستنعقد في الفترة من 6 إلى 7 سبتمبر الجارى هذا العام، حيث ينصب تركيز المجلس في القمة على "تعظيم 75 عامًا من الازدهار بين الولايات المتحدة والهند" - مما يعكس 75 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والهند والنمو المستمر للشراكة من أجل الصالح العالمي.

وكشفت الغرفة الأمريكية عبر موقعها الرسمى عن تفاصيل الموضوعات التى سيتم مناقشتها ومنها، المحيطين الهندي والهادئ، سيناقش المشاركون الشراكة بين الولايات المتحدة والهند في سياق المحيطين الهندي والهادئ والمشهد الاستراتيجي الديناميكي والتنافسي المتزايد.

وكذلك مستقبل الطاقة من خلال سبل التعاون بين الولايات المتحدة والهند لتحقيق أمن الطاقة والانتقال، حيث يتحمل العالم أسعارًا عالية للوقود والسلع، بينما يبحث أيضًا عن مسارات للتنمية الحساسة للمناخ.

وأيضا الاقتصاد الرقمي ومحادثات حول التقارب التكنولوجي بين الولايات المتحدة والهند وأطر تنمية الاقتصاد الرقمي وإدارته،بجانب التنمية الاجتماعية، حيث ستوفر القمة منصة لتسليط الضوء على دور الشركات العالمية في دفع المساواة بين الجنسين والتنمية الاجتماعية عبر الولايات المتحدة والهند وحول العالم.