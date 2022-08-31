العدل الأمريكية تتهم ترامب وفريقه بإخفاء وثائق رسمية لعرقلة تحقيقات "FBI"

كتبت: نهال أبو السعود

قالت وزارة العدل الامريكية إن السجلات الحكومية التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل الرئيس السابق دونالد ترامب من المحتمل أن تكون مخفية في مارالاجو محاولة محتملة لعرقلة تحقيقهم الفيدرالي بشأن سجلات البيت الأبيض.

وفقا لواشنطن بوست، يشير ملف المحكمة، إلى أن المحققين الفيدراليين يبحثون ما إذا كان معسكر ترامب قد ضللهم عن عمد بشأن الحيازة غير القانونية للوثائق السرية.

وقالت الوزارة ، في الإيداع ، إن ممثلي ترامب أخبروهم في يونيو أن جميع سجلات البيت الأبيض في مارالاجو كانت موجودة في غرفة تخزين بالمنتجع.

وقال محامو ترامب إنه "لم تكن هناك سجلات أخرى مخزنة في أي مكتب خاص أو أي مكان آخر في المبنى وإن جميع الصناديق المتاحة تم تفتيشها"

اعتقدت وزارة العدل أن هذا غير صحيح وطلبت مذكرة لتفتيش المنزل بأكمله خلال بحثهم في 8 أغسطس ، وعثر الفيدراليون على وثائق سرية مخبأة في الأدراج في مكتب منزل ترامب.

وجاء في الدعوى أن محققي الوزارة "طوروا أدلة على أنه من المحتمل أن تكون السجلات الحكومية قد أخفيت وأزيلت من غرفة التخزين وأنه من المحتمل أن تكون الجهود تهدف لعرقلة تحقيق الحكومة".

كشف الملف الذي أعلنت عنه المحكمة مساء امس عن الجدول الزمني الأكثر تفصيلاً للتفاعلات بين فريق ترامب ومسؤولي وزارة العدل قبل بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما يتضمن أيضًا صورة لوثائق تحمل عنوان "TOP SECRET" وصفحات منقحة مبعثرة على سجادة في مارالاجو.

رفعت وزارة العدل أوراق المحكمة الكاشفة، ردًا على طلب الفريق القانوني لترامب الحصول على خبير خاص لمراجعة الوثائق التي استولت عليها الحكومة من مارالاجو، وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أيلين كانون ، التي ستستمع إلى الحجج بشأن هذه المسألة، يوم السبت ، إن "نيتها الأولية" كانت تعيين خبير خاص، لكنها ستمنح وزارة العدل الفرصة للرد على الطلب أولاً.