السيطرة على حريق محدود بأحد منازل قرية العواونة في بني سويف

بنى سويف هانى فتحى

سيطرت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالي على حريق محدود شب، اليوم، الاربعاء، بأحد منازل قرية العواونة بمركز إهناسيا ببني سويف، نتيجة ماس كهربائي، دون وقوع أية خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغًا بنشوب حريق بأحد منازل قرية العواونة بدائرة مركز شرطة إهناسيا، وتم الدفع بسيارة ومعدات الإطفاء لموقع البلاغ.

وبالإنتقال تبين نشوب الحريق بمنزل محمد س ر وتمكنت قوات الحماية المدنية بمعاونة الأهالي من السيطرة على النيران وإخماد الحريق، الذي نشب بسبب ماس كهربائي، دون وقوع أية خسائر بشرية وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.