السجن 6 سنوات لعاطل لسرقته توك توك وهاتف محمول بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل محمد بعيص، والمستشار أحمد محمد دعبس والمستشار جمال عبد الناصر سالم، وسكرتير المحكمة، ماجد سعد إبراهيم، بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهم "ع.م.ا" لاتهامه بالسرقة بالإكراه .

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 1057 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بسرقة توك توك تحت تهديد السلاح من المجنى عليه " إ.ع.م " بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث، أنه حال عمل المجني عليه " إ.ع.م" سائق وقيادته التوك توك بالطريق العام استوقفه المتهم " ع.م.إ" عاطل ، وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن حتى فوجئ ، بقيام المتهم بإشهار سلاح أبيض مطواة في وجهه، مما ألقى الرعب في نفسه، وتمكن من سرقة التوك توك وهاتفه المحمول، وفر هاربا، وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم وأرشد عن مكان التوكتوك والهاتف المحمول، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها على المتهم.