اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السجن المشدد 7 سنوات لعاطل لإتلاف خط بترول للسرقة فى الإسكندرية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 10:00 ص
السجن المشدد 7 سنوات لعاطل لإتلاف خط بترول للسرقة فى الإسكندرية المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة
الإسكندرية -فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية،برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمد حسن منيع، والمستشار محمود الربيعى، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب،بالسجن المشدد 7سنوات للمتهم " ط.م.ح" وتغريمه مبلغ ثمانى وستون الف وثمانمائة وخمسة وتسعون جنيها قيمة إعادة الاتلاف إلى ما كان علية، ومصادرة الادوات، والسيارة المضبوطة، لاتهامه بإتلاف خط من خطوط البترول للسرقة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 4768 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد،باشتراك المتهم فى إتلاف وسرقة مواد بترولية بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، بأن نفاذا لقرار النيابة بتشكيل لجنة من قبل وزارة البترول، لوجود تعديات على خط بترول الخام بطريق الساحل الشمالى والممتد إلى محطة سيدى كرير بطول مائة كيلو التابع لشركة أنابيب البترول، اشترك المتهم " ط.م.ح " عاطل فى ثقب الخط عن طريق محبس وتوصيله إلى سيارة فنطاس لسرقة المواد البترولية الخام، وتم ضبط السيارة والمتهم وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.


اخبار الإسكندرية

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اخبار اليوم



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