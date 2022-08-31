السجن المؤبد لمتهم بقضية خلية متفجرات المطرية

كتب إيهاب المهندس

قضت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشار محمد عمار والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بالسجن المؤبد لمتهم فى إعادة إجراءات محاكمة متهم بإمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بى جى، مع علمه باستخدامها فى أعمال إرهابية، المعروفة بقضية "خلية متفجرات المطرية".

يذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابى بالسجن المؤبد فى تلك القضية، وقام بإعادة إجراءات محاكمته بعد إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة.

كان قد أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوى 4 متهمين بينهم صحفى إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بإمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية، وأر بى جى مع علمهم بإستخدامها فى أعمال إرهابية تخل بالأمن الوطنى وتكدر السلم العام.