السائق الأمين.. "على" يعيد 70 ألف جنيه داخل حقيبة فقدها صاحبها فى توك توك

"منع نفسه أن يمد يديه للحرام".. هكذا هو حال الشاب على، من محافظة أسوان، والذى حرص أن يرد الأمانة إلى أهلها ويعيد مبلغ مالى إلى صاحبه بعد أن عثر عليه داخل حقيبة بالتوك التوك الذى يعمل عليه.

بدأت قصة على، شاب عشرينى، من محافظة أسوان، والشهير باسم "علوش" بمحاولة البحث عن فرصة عمل حتى يستطيع أن يكون نفسه ويساعد أسرته، فلحق بالعمل سائقا على توك توك ليس ملكه، وواصل عمله عليه يوما بعد يوم.

وفى يوم من الأيام خرج الشاب الأسوانى يعمل على التوك توك، واستوقفه أحد الزبائن من أمام مستشفى التأمين بمدينة أسوان، وطلب منه أن يوصله إلى منزله وكان فى يديه حقيبة وبعد أن وصل الرجل إلى بيته ودفع له مقابل التوصيلة غادر السائق المكان، وبعد مسافة اكتشف على، أن الرجل نسى حقيبته فى التوك توك فاضطر لفتحها لمعرفة هويته وهنا وجد فيها مبلغ مالى كبير يقدر بـ70 ألف جنيه.

حاول الرجل أن يلحق بالتوك توك أو يستدل على سائقه ولكن دون جدوى، وبعد أن اكتشف "على" المبلغ المالى الكبير داخل الحقيبة قرر هذا الشاب أن يقطع وساوس الشيطان ولا يلتفت إلى أهواء النفس، وأن يسعى لإعادة المبلغ إلى صاحبه، وهو ما بادر إليه بالفعل وتوصل لصاحب الحقيبة والذى أكد له أن هذا المبلغ خاص بالعمل وهو مؤتمن عليه، ووجه له الشكر على أمانة هذا الشاب الذى أعاد له حقيبته وسط سعادة وفرحة الجميع من الحاضرين موقف هذا الشاب الشهم.