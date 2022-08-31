الزراعة: الرئيس السيسى له السبق الاستراتيجى فى دعم الفلاح

إبراهيم حسان

قال عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، له السبق الاستراتيجي لكل الأعمال والمساهمات التي تتم لدعم الفلاح.

أضاف الشناوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن هناك تناغم ما بين الحكومة المصرية والفلاح، وهناك حرص لوجود سياسة زراعية واحدة للحفاظ على الأمن الغذائي داخل الدولة المصرية.

وتابع عباس الشناوي: "الدولة المصرية تضع المزارع نصب أعينها قبل زراعة المحاصيل، ولأول مرة بالدولة المصرية والسياسة الرشيدة، سيكون هناك تغطية كبيرة لتقاوي القمح باعتبار أن ذلك جزء من الزيادة الرأسية لتعظيم الزراعة".