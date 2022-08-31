"الرى" تعلن إزالة 8 مخالفات على مصرف زراعى فى حوش عيسى.. صور

شنت الإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة حملة لازالة التعديات تم خلالها تنفيذ 8 قرارات إزالة على مصرف أملاك 8 ضمن الموجة 20 بزمام هندسة صرف حوش عيسى.

وشددت وزارة الموارد المائية والرى، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية ازدحامات فى المصارف، والاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على كافة المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، ومتابعة عدم تكرار التعدى وإزالة التعدياتفى مهدها.

الجدير بالذكر أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكاتالصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.