الرعاية الصحية: تكليفات بتقديم رعاية متميزة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

قام المدراء التنفيذين لهيئتى الرعاية الصحية والتأمين الصحى الشامل، بزيارة ميدانية لمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى عقد لقاءات لمناقشة سُبل استمرارية الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، للوصول لأعلى معدلات رضاء المنتفعين.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، رئيس اللجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل، إلى المتابعة الحثيثة من مجلس الوزراء لإنجاز مشروع التأمين الصحى الشامل، وامتداده لباقى محافظات مصر، بأحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى دعم سيادة رئيس مجلس الوزراء لتذليل كافة العقبات لإنجاز المشروع على أكمل وجه.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن هناك تكليفات مباشرة لتقديم رعاية متميزة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات التأمين الشامل، والتواصل المباشر مع المنتفعين للتأكد من رضائهم.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية تعظيم التعاون بين الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بما يسهم فى إنجاز المشروع ومناقشة كافة جوانبه، وتحقيق أهداف المشروع فى توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة وعدالة إجتماعية.

حيث استعرض لقاء المدراء التنفيذيين لهيئتى الرعاية الصحية والتأمين الصحى الشامل، مع مدراء الأفرع والإدارات ببورسعيد، كافة مؤشرات أداء منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، بالإضافة إلى الاستماع لكافة المقترحات التى من شأنها استمرارية الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة، لضمان التيسير على المنتفعين للحصول على الخدمة الطبية اللائقة، وبأعلى مستويات الجودة العالمية.

كما التقى المدراء التنفيذيين، مع مدراء مراكز ووحدات طب الأسرة ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وذلك للإطلاع على مؤشرات الأداء فى كافة المنشآت الطبية التابعة للهيئة، والبالغ عددها 44 منشأة طبية، 35 مركز ووحدة طب أسرة إضافة إلى 9 مستشفيات، فضلًا عن الاستماع إلى آراء المنتفعين حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، سواء خدمات الرعاية الأولية أو خدمات الرعاية الثانوية والثالثية، وردود أفعال المنتفعين حول رحلة المريض داخل المنشأة، ومدى رضاؤهم عنها.

وقام الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، عقب ذلك، بزيارة ميدانية لمستشفى الحياة بورفؤاد التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى، ومنها الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية والرعايات المركزة، وغيرها من الأقسام الطبية، كما حرص على استطلاع آراء المنتفعين حول الخدمات الطبية المقدمة، للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وذلك إلى جانب تفقده أعمال التطوير الجارية بمستشفى التضامن لربطها بشكل متطور مع مستشفى المبرة ليصبحا أكبر مجمعًا طبيًا بالمحافظة، مجمع الشفاء الطبى ببورسعيد.

وأكد التلوانى، على أهمية التكامل بين الهيئتين، لافتًا إلى وضع برامج توعوية مشتركة بالتعاون مع هيئة التأمين الصحى الشامل، لتعزيز الوعى الميدانى للمواطنين، من خلال شرح رحلة المريض داخل المنشأة للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويُسر، وكذلك شرح خطوات الاشتراك بالتأمين الصحى الشامل، ونسب اشتراكات المواطنين وآلية تحصيلها، لافتًا إلى المتابعة الميدانية واللحظية لردود أفعال المنتفعين، بهدف متابعة آخر المستجدات أولًا بأول، وإزالة كافة التحديات التى قد تواجههم للوصول لأعلى مؤشرات رضاء المنتفعين عن الخدمة الطبية.

ومن جانبه، أشار المهندس حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أهمية حملات التوعية الميدانية بنظام التأمين الصحى الشامل، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وشرح فلسفة المنظومة الجديدة بشكل مبسط وما تُقدمه من مزايا للمواطنين، وتعزيز ثقتهم نحو الأولوية التى تُوليها القيادة السياسية للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية فى مصر بمنظور شامل ومتطور.

جدير بالذكر، أن اللجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل شُكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، للمتابعة الحثيثة للمنظومة فى كافة المحافظات، ورفع تقرير أسبوعى لمجلس الوزراء بكافة تطورات المنظومة.