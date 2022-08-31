الرعاية الصحية تطلق برنامج SCOUT لاكتشاف وإعداد المدربين المتميزين

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن برنامج SCOUT يرتكز على ثلاث محاور أساسية، وهم (التدريب Train، الاختبار والتقييم Test، التنفيذ Track)، بهدف تحسين مهارات العاملين والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، ما يضمن استمرارية الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية.

وأوضحت الهيئة، أن المرحلة الأولى تشمل التقدم للالتحاق بالبرنامج للعمل وذلك بعد استيفاء شروط التقدم "الحصول على مؤهل علمي مناسب، تحضير البرنامج التدريبي والمحتوى العلمي المراد تقديمه وإرساله للجنة للتقييم، تحضير نموذج لشرح المحتوى المراد تقديمه على هيئة فيديو مدته من 8-10 دقائق".

وأضافت الهيئة، أن المرحلة الثانية تشمل فرز اللجنة المختصة طلبات التقدم للالتحاق بالبرنامج للتقييم واختيار المدربين والقبول بالانضمام للبرنامج، ثم يليها إعداد المدربين لتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم على تقديم أي مادة علمية والتدريب عليها.

وتابعت الهيئة، أن المرحلة الثالثة تشمل تنفيذ المدربين للتدريبات العلمية التي اجتازت معايير الهيئة، والتي تم وضعها من لجنة مختصة للتدريب وإعداد المدربين، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء من كل تدريب سيتم تقييم المدربين والمتدربين لضمان جودة وفاعلية التدريب وتطويره بشكل مستمر، مضيفة أنه سيحصل المدربين المتميزين على امتيازات مادية ومعنوية.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ببرنامج SCOUT، لاكتشاف وإعداد مدربين معتمدين بمختلف منشآت هيئة الرعاية الصحية وفروعها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، قادرين على إدارة عملية التدريب بشكل احترافي يساعد على التطوير المستمر لأداء العاملين والوصول لأعلى مستوى من تقديم الخدمات الصحية وتحقيق رضاء المنتفعين.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن البرنامج يسهم بفعالية في تيسير نقل المعارف والخبرات والمهارات بين كافة العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة، وبالتالي دفع منظومة تطوير الموارد البشرية، أثمن مورد لدى الهيئة، يضمن استثماره تحقيق رؤية وأهداف الهيئة في ضبط وتنظيم وتقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمنتفعين.