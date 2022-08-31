اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:51 م
أكرم القصاص
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استجابة لطرح القوى السياسية..

الرئيس السيسي يوجه بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين.. إنفوجراف

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:09 م
الرئيس السيسي يوجه بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لما طرحه الأطراف المشاركين فى الحوار الوطنى، وقرر الرئيس السيسى، زيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100.

 

كما وجه الرئيس السيسى، بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.

الرئيس
 

توجيهات الرئيس استجابة لمطالب القوى السياسية لم تقف عند هذا الحد، حيث تم ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلا عن زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدى ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أى أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصرى، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدى المشروط.

 

وتدخل الاستثنائية للحماية الاجتماعية التى وجه الرئيس بتنفيذها حيز التنفيذ غدا الأول من سبتمبر، ويستفيد منها قرابة ربع الشعب المصرى.


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