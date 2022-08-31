الداخلية تضبط 1610 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1610 قضية تموينية متنوعة من بينهم (478) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (125,685 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة – شاى – سكر – مشروبات سريعة التحضير – زيت طعام – لحوم - أعلاف" – 3814 عبوة "أعشاب – زيوت طبيعية" – 220 قطعة "مصباح ليد" – 7264 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 727 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (13 قضية دقيق مدعم "تصرف – تجميع" – 139 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 147 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 64 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 64 قضية توقف عن الإنتاج - 300 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (6٫300 طن دقيق بلدى مدعم)، وضبط (25) قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت (106 قطعة "33 قطعة صوتية – 36 قطعة ضوئية – 37 قطعة ملصق").

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط 60 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (39220 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.