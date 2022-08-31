الخارجية الروسية: لم نعد نقبل جنيف كمنصة للاتصالات مع الولايات المتحدة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن روسيا لم تعد تقبل جنيف كمنصة للاتصالات الثنائية مع الولايات المتحدة، وستبحث عن بدائل لهذه المدينة.

وأضاف نائب الوزير "مع الأخذ في الاعتبار الاندماج الكامل لنهج سويسرا مع نهج الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة تقييم العملية العسكرية الروسية الخاصة، تراجع بشكل كبير دور جنيف كعاصمة دولية وكمنصة لإجراء الكثير من الاتصالات الدولية بما في ذلك الاتصالات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة. نحن لم تعد نقبل بدور جنيف كمنصة للحوار وسنبحث عن بدائل لها".

في وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية أنه لا يمكن لسويسرا أن تمثل المصالح الأوكرانية في روسيا، نظرا لفقدانها وضعها المحايد.