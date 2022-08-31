اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الروسية: عبور السفن الأمريكية عبر مضيق تايوان استفزاز جديد

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:06 ص
الخارجية الروسية: عبور السفن الأمريكية عبر مضيق تايوان استفزاز جديد ماريا زاخاروفا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصفت وزارة الخارجية الروسية عبور سفن البحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان بالاستفزاز الجديد الذي يهدف إلى المواجهة مع بكين وزعزعة استقرار الوضع في المنطقة.

وحسب موقع روسيا السوم، جاء ذلك في تصريحات المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، حيث أضافت أن "مرور سفينتين أمريكيتين عبر مضيق تايوان يوم 28 أغسطس بمثابة استفزاز جديد، كحلقة من سلسلة الاستفزازات التي تهدف إلى المواجهة مع بكين، ووضع ضغوط إضافية عليها، وزعزعة استقرار الوضع ككل".

وكانت الأوضاع حول تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى جزيرة تايوان قد تصاعدت، وأدانت الصين الزيارة، استنادا إلى مبدأ "الصين الواحدة"، واعتبرت الخطوة بمثابة دعم أمريكي للنزعات الانفصالية في تايوان، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

 


الخارجية الروسية

مضيق تايوان

ماريا زاخاروفا

تايوان

الصين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة