الخارجية الروسية: سنواصل مساعدتنا للجانبين الأرميني والأذري في محادثات ترسيم الحدود

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أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن استعداد موسكو لمواصلة تقديم الاستشارات والمساعدة الفنية في المحادثات بين الوفدين الأذري والأرميني حول ترسيم الحدود بين البلدين.

وذكرت الوزارة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: إن "الوفد الروسي أعرب عن استعداده لمواصلة المساعدة الاستشارية والفنية في المحادثات بين الوفدين الأذري والأرميني حول ترسيم حدود الدولة بين البلدين وتعزيز الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية".

كما أضاف البيان أيضًا إنه سيتم الاتفاق على موعد الاجتماع المقبل في وقت لاحق عبر القنوات الدبلوماسية.

واستضافت موسكو في وقت سابق من يوم الثلاثاء اجتماعًا بين لجنتي ترسيم الحدود الأرمنية والأذربيجانية.

يُشار إلى أن وزارة الخارجية الأرمينية أعلنت، في وقت سابق، أن الاجتماع الثاني للجنتين الأرمنية والأذرية حول ترسيم الحدود عُقد في موسكو لمناقشة المسائل التنظيمية والإجرائية.

وذكرت الخارجية الأرمينية في بيانها أن "الجانبين ناقشا القضايا التنظيمية والإجرائية، وتبادلا وجهات النظر حول مزيد من العمل واللوائح للأنشطة المشتركة للجنة. وشكر الجانبان الجانب الروسي على التنظيم الجيد للاجتماع".

يُذكر أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذري إلهام علييف أصدرا مرسومًا بتشكيل لجان لترسيم الحدود وأمنها في 23 مايو الماضي وعُقد الاجتماع الأول للجنة على الحدود بين البلدين في 24 مايو الماضي.