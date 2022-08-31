اليوم السابع
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الحكومة توافق على بيع السيارات المتواجدة فى ساحات المحافظات ومثبت عدم صلاحيتها

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 02:54 م
الحكومة توافق على بيع السيارات المتواجدة فى ساحات المحافظات ومثبت عدم صلاحيتها اجتماع الحكومه
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على بيع السيارات والمركبات المتواجدة في ساحات المحافظات، والمنتهية موقفها القانوني ومثبت عدم صلاحيتها وفقاً للتقرير الفني للمركبة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة حيال تراكم السيارات الكُهنة التي تم تجميعها بمقابر السيارات ورغبة الدولة لتجنب تزايد أعداد هذه السيارات دون الاستفادة منها.
 
وافق مجلس الوزراء على التوجيه لجميع الوزارات بمراعاة الأخذ ببنود النموذج الاسترشادي لاتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، عند تجديد الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار السارية أو إبرام اتفاقيات جديدة، مع الاتفاق على خطوات إجراء برنامج قومي موحد برعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب، لإجراء دورات تدريبية تخصصية للعاملين بالوزارات والجهات الإدارية والشركات التابعة للدولة القائمين على العملية التعاقدية مع الشركات الأجنبية، لإعداد كوادر قادرة على إدارة العملية التعاقدية باحترافية.

اجتماع الحكومة

مجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء



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