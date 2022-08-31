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الحكومة تبحث عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية فى اجتماعها اليوم

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:46 ص
الحكومة تبحث عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية فى اجتماعها اليوم اجتماع الحكومة - ارشيفية
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة ، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية وحزمة الاجراءات الاستثنائية التى سيتم تطبيقها بداية من الغد 1 سبتمبر تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
 
كان رئيس الوزراء قد أكد أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة واضحة، وهي أن تبقى أرصدة السلع الرئيسية دائما في الحدود الآمنة (6 أشهر)، مؤكدا أن احتياطياتنا من السلع تتوافر بالفعل في حدود الـ 6 أشهر، بل إن احتياطي القمح يكفي لأكثر من 7 شهور. 
 
وأكد رئيس الوزراء أنه توجد بالفعل مجموعة عمل تنفيذية منعقدة بشكل دائم، مكونة من الوزراء، وهناك غرفة عمليات لمتابعة تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية على الأرض، لتلقي الشكاوى المتعلقة بهذا الأمر، مشيرا إلى أنه من الطبيعي مع تطبيق أي منظومة جديدة ورود شكاوى، ومؤكدا: سيتم التعامل مع هذه الشكاوى حال ورودها بصورة فورية.
 
 

مجلس الوزراء

اجتماع الحكومة

مصطفى مدبولى

حزمة الاجراءات الاستثنائية

بطاقات التموين



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