اليوم السابع
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الحبس سنة لعامل لاتهامه باستعمال القوة وإحراز سلاح نارى بسوهاج

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:30 م
الحبس سنة لعامل لاتهامه باستعمال القوة وإحراز سلاح نارى بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.ح.ج" عامل، بالحبس سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه باستعمال القوة مع موظف عمومى وإحراز سلاح نارى بدائرة قسم جرجا.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم جرجا، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص ومحاولة التعدى على موظف حكومى أثناء عمله وتهديده بالسلاح النارى، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 


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جنايات سوهاج

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