الجزائر: ضبط 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و 315 مهاجرا غير شرعي خلال أسبوع

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أعلن الجيش الجزائري ضبط 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و315 مهاجرا غير شرعي، فضلا عن إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود، خلال أسبوع.



وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 24 إلى 30 أغسطس الجاري، من ضبط ١٢ عنصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليات عسكرية منفصلة عبر الأراضي الجزائرية، وفي إطار عملياتها المتواصلة لمكافحة الإرهاب.



وأكدت أن قوات الجيش الجزائرى نجحت في ضبط 53 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 7 أطنان، فضلا عن ضبط أكثر من 209 آلاف قرص مخدر.



كما نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 136 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 315 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.