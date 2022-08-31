وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 270 ألفا و272 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 181 ألفا و907 أشخاص، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و878 حالة.



وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.