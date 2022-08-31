الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الكهرباء بتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة

كتبت رحمة رمضان

نشرت الجريدة الرسمية وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتـحـويـل هـيـنـة كـهـربـاء مـصـر إلى شـركـة النظام الأساسي للشركة القابضة لكهرباء مصر.

ووفقا للمـادة 1 يشكل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر لمدة 3 سنوات على النحو التالي:

1- مهندس / جابر دسوقی م ، إبراهيم - رئيسا لمجلس الإدارة.

2 - مهندس / محمد عبد المنعم الطبلاوي - عضواً متفرغا للتخطيط والبحوث وشئون شركات الخدمات.

3 - محاسبة / نادية عبد العزيز قـطـرى - عضوا متفرغا للشئون المالية والتجارية والتمويل.

4 - مهندس / محمود محمد محمود النقيب – عضواً متفرغا لشئون شركات الإنتاج .

5- دکتور مهندس / خالد محمد الدستاوي – عضواً متفرغا لشئون شركات التوزيع .

6 - محاسب / محمد محمود حسين السيسي - عضواً متفرغا للموارد البشرية والشئون الإدارية.

7 - مهندس / محمد محمد عبد العاطي – رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء .

8 - محمد فريد عبد الفتاح - عضوا ممثلاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

9 - مهندس على محمد عبد الفتـاح عليق - عـضـوا ممثـلا لـوزارة الكهرباء.

10 - محمد جمال الدين السبكي - عضوا ممثلاً لوزارة المالية .

11 - حامد أبو المجد مهران – عضوا ممثلا للبنك المركزي المصري .

12 - دكتور مجدى محمد جلال الدين بدر - عضواً ممثلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية.

13 - وليد عيد محمود الحداد - عضوا ممثلاً لوزارة التعاون الدولي.

14 - هشام أحمد فؤاد أحمد - عضوا ممثلاً عن العاملين المطر والطاقة المتجددة .

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ؛ وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ؛ وعلى النظام الأساسي للشركة القابضة لكهرباء مصر ؛ وعلى النظام الأساسي لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء؛ ويشكل مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء لمدة ثلاث سنوات على النحو التالى:

1- مهندس هشام كمال رئيسا للهيئة.

2 - الدكتور مصطفى عبد الخالق عضوا

3 - مهندس محمد محمد عبد القادر

4 - مهندس أشرف المحمدي محمد حجازی.

5 - مهندس أسامة عبد الفتاح محمد

6 - مهندس سامی عبده عبد الموجود

7 - مهندسة إيمان عدلى إلياس عضواً.

8 – محاسب محمود مصطفى محمد إبراهيم الجنيدي ... عضواً.

5 - سعد الدين محمد طه عضواً ممثلا عن العاملين .

كما نشرت الجريدة قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر بتشكيل مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي :

1 - مهندس محمد محمود أبو سنة 9 رئيسا وعضوا منتدبا .

2 - مهندس إبراهيم الشحات ابراه .

3 - محاسب محمد محمود شمس الدين.

4 - أحمد وحيد عبد العزيز أبو شادي.

5 - مهندس عادل عطية حسين محمد.

6 - مهندس خالد محمود محمد صالح .

7 - مهندس موسى محمد محمود حبيبة عضواً.

8 – مهندس إبراهيم زارع محمود حسن بیومی.

9 – مهندس عمرو فتحی محمد ناصف عضواً.

10 - تامر على أحمد محمد کساب عضوا ممثلاً عن العاملين.

و شمل قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر تشكيل مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي :

1-مهندس / حمدي أحمد عبد الرازق رئيسا و عضوا منتديات.

2 – مهندس شعبان خلف.

3 - الدكتورة أهداب محمد كامل المرشدي .

4 - مهندس بدر محمد أبو السعود .

5 - مهندسة دلال حسين مصطفى حلمی .

6 - مهندس أكرم إبراهيم على محمد.

7 - محاسبة حنان حنا سيدهم عوض.

8 - محمد أسامة عيسى .

9 – مهندس محمد عبد العزيز الرفاعي محمد الخولي.

10 - ياسر محمد الخولى.

و تقرر تشكيل مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء لمدة ثلاث سنوات على النحو التالي :

۱ - مهندس محمد السعيد العبد رئيسا وعضوا منتدبا.

2 - مهندس عبد الله إبراهيم عضوا.

3 - مهندس عبد الناصر معروف.

4 - محاسب محمد صلاح الدين عوض منصور.

5 - مهندسة منى رزق إبراهيم .

6 - مهندس أشرف أحمد محمد أحمد يوسف

7 - محاسب علاء على جمال الدین محمد نصیر .

8 - مهندسة آمال عبد المنعم عبد المجيد غانم

9 – محاسب عصمت عبد السلام مصطفی

10 - عطية عبد المولى حسين