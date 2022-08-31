التنظيم والإدارة: تنفيذ برنامج تدريبى للأشقاء بإدارة إعلام مجلس الوزراء السودانى

كتبت ريهام الباشا

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تنفيذ برنامج تدريبي للدفعة الثانية من الموظفين العاملين في الإدارة العامة للإعلام والشئون السياسية في الفترة من 21 إلى 29 أغسطس الجارى.

وجاء ذلك في ضوء التنسيق بين أمانة مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية وأمانة مجلس الوزراء بجمهورية السودان الشقيق.

وتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور، منها إنتاج الفيديوهات، وتصميم وتحليل البيانات إلى جانب التسويق الحكومي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء منهم، الهيئة الوطنية للصحافة، الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

من الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يعد الرابع الذي ينفذه الجهاز، وذلك بعد انتهاءه من تنفيذ برنامجين للمختصين في المراسم والبروتوكولات وإدارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السوادني، وتأتي هذه البرامج التدريبية في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهوريتي مصر العربية والسودان الشقيق، والروابط التاريخية المشتركة والوطيدة بين الشعبين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الأشقاء، وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الدول والشعوب العربيين الشقيقين.