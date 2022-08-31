اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:04 م
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الرئيسية اقتصاد وبورصة

التضخم فى منطقة اليورو يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بمعدل 9.1%

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 11:27 ص
التضخم فى منطقة اليورو يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بمعدل 9.1% اليورو
كتب سمير حسنى

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سجل التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى له على الإطلاق بمعدل 9.1%، وفق تقارير إعلامية، ويعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة أحد العوامل المساهمة في التضخم القياسي في أوروبا ، حيث يستمر التضخم في منطقة اليورو في الارتفاع ليسجل رقما قياسيا ويصل إلى 8.9%، وذلك في أعقاب استمرار الحرب الأوكرانية، وفقا لأحدث البيانات.

 
ففي المملكة المتحدة ارتفع التضخم في يوليو إلى أعلى مستوي له منذ 40 عاما ويصل 10.1%، حسبما أكدت وكالة الإحصاء الوطنية.
 
وأكدت الوكالة أن رتفاع أسعار المواد الغذائية يعتبر أكبر مساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي بين يونيو ويوليو، وسط أكبر زيادة في تكلفة المعيشة منذ عام 1982،وفقا لصحيفة بانجورديا الإسبانية.
 
كما يستمر التضخم في منطقة اليورو في الارتفاع ليسجل ارتفاعات قياسية ، حيث وصل إلى 8.9% في يوليو ، وفقًا لأحدث البيانات.

 


اليورو

التضخم

اوروبا

الاتحاد الاوروبي



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