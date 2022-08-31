التضخم فى منطقة اليورو يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بمعدل 9.1%

سجل التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى له على الإطلاق بمعدل 9.1%، وفق تقارير إعلامية، ويعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة أحد العوامل المساهمة في التضخم القياسي في أوروبا ، حيث يستمر التضخم في منطقة اليورو في الارتفاع ليسجل رقما قياسيا ويصل إلى 8.9%، وذلك في أعقاب استمرار الحرب الأوكرانية، وفقا لأحدث البيانات.

ففي المملكة المتحدة ارتفع التضخم في يوليو إلى أعلى مستوي له منذ 40 عاما ويصل 10.1%، حسبما أكدت وكالة الإحصاء الوطنية.

وأكدت الوكالة أن رتفاع أسعار المواد الغذائية يعتبر أكبر مساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي بين يونيو ويوليو، وسط أكبر زيادة في تكلفة المعيشة منذ عام 1982،وفقا لصحيفة بانجورديا الإسبانية.

كما يستمر التضخم في منطقة اليورو في الارتفاع ليسجل ارتفاعات قياسية ، حيث وصل إلى 8.9% في يوليو ، وفقًا لأحدث البيانات.