التصريح بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم فى حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

صرحت جهات التحقيق في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حريق نشب في شقة سكنية بأحد العقارات بعزبة القطاوي بشبرا الخيمة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحريق ومعرفة سبب الحريق وملابساته، وسؤال شهود العيان، كما طلبت تحريات المباحث.

وكان 3 أشخاص قد لقوا مصرعهم، مساء أمس الثلاثاء، في حريق شقة سكنية داخل عقار مكون من 5 طوابق بعزبة القطاوي ببهتيم في شبرا الخيمة، وجري السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار سكني مكون من 5 طوابق، بعزبة القطاوي ببهتيم في شبرا الخيمة.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وسيارتي إسعاف، وجرى السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق اندلع بحجرة النوم والصالة وأسفر عن احتراقهما بالكامل، ووفاة 3 أشخاص جرى نقلهم لمشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال مناظرة الصفة التشريحية

وأوضحت التحريات أن أسماء ضحايا الحريق هم: "هبة محمد مصطفى"، 34 عامًا، و"جنى محمد مصطفى"، 10 سنوات، و"إسراء أحمد حلمي"، 13 عامًا، وتم نقل الجثث لمستشفى ناصر العام، والتصريح بالدفن عقب انتهاء مناظرة الطب الشرعي.