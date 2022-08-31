اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التصريح بدفن طالب جامعى لقى مصرعه بسبب سلك الدش بالهرم

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:13 م
التصريح بدفن طالب جامعى لقى مصرعه بسبب سلك الدش بالهرم إسعاف - أرشيفية
أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرحت النيابة العامه بالهرم بتسليم جثمان شاب جامعى إلى أسرته عقب مناظرة الجثمان وأمرت بالدفن، وتبين من تحقيقات النيابة أن الضحية طالب جامعى لقى مصرعه نتيجة سقوطه من الطابق السادس فى الهرم، بعد أن اختل توازنه خلال جذبه سلك الدش الخاص بإحدى الشقق فى عقار ملك والده، ولم تتوصل التحقيقات إلى وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بمصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من الطابق السادس بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وبسؤال والده ذكر أنه توجه بصحبة ابنه " طالب جامعي"، لمعاينة شقة بالعقار ملكه، تم اخلاءها من السكان، وخلال جذب ابنه سلك الدش، اختل توازنه وسقط من الطابق السادس مفارقا الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


مصرع شاب

النيابة العامه

طالب جامعى

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة