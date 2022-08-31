"التاريخ السرى للعيون الخمسة" يكشف تورط جاسوس كندى فى تهريب عروس داعش

كتبت: نهال أبو السعود

كشف كتاب جديد بعنوان " التاريخ السري للعيون الخمس " بقلم ريتشارد كيرباج، أنه تم تهريب شميمة بيجوم المعروفة باسم عروس داعش إلى سوريا للانضمام للتنظيم الارهابي من قبل جاسوس كندى تم التستر على دوره من قبل الأجهزة الأمنية فى أوتاوا.

وبحسب الجارديان، ذكر الكتاب أن المخابرات الكندية لم تعلم بتجنيد بيجوم إلا بعد أربعة أيام من مغادرتها بريطانيا، عندما عبرت بالفعل الحدود إلى سوريا.

وكانت بيجوم تلميذة تبلغ من العمر 15 عامًا عندما سافرت مع اثنين من زملائها في أكاديمية بيثنال جرين من شرق لندن إلى سوريا في عام 2015، التقى بها رجل يدعى محمد الراشد، مع صديقاتها في المدرسة في محطة حافلات لبدء رحلتهم إلى الحياة مع داعش في سوريا، ويقال إن راشد كان عميلا مزدوجا أطلع كندا على تفاصيل سفر بيجوم وهرب العشرات من بريطانيا للقتال من أجل داعش.

في الكتاب ، كتب كيرباج أن المخابرات الكندية "التزمت الصمت حيال المزاعم المتفجرة ، ولجأ إلى الشيء الوحيد الذي يحمي جميع وكالات الاستخبارات ، بما في ذلك تلك الموجودة في العيون الخمس ، من الإحراج المحتمل: السرية".

وقال كيرباج لصحيفة الجارديان: "لقد تم التستر على هذا الأمر لمدة سبع سنوات حتى الآن من قبل الكنديين، أعتقد أن التستر أسوأ في الجريمة من نواح كثيرة هنا لأنك تتوقع من وكالات الاستخبارات البشرية تجنيد أعضاء الجماعات الإجرامية والجماعات الإرهابية"، وأضاف إن السلطات البريطانية أخفقت أيضًا في الانفتاح بمجرد أن علمت بدور راشد لكندا في تجنيد الفتيات.

وتابع: "أعتقد أنهم شعروا بشكل متوازن أنه من الأفضل عدم مناقشة هذا لأنه لا يزال هناك رهائن بريطانيون وغربيون آخرون في منطقة داعش .. كان هناك قلق من أنهم في نفس الوقت الذي يحاولون فيه الوصول إلى داعش ومحاولة التسلل إلى داعش، إذا ظهرت قصة مثل هذه أن أحدهم قد انقلب هناك، وكان يعمل في الخدمات الكندية، فإن ذلك من المحتمل أن تجعلهم أكثر بجنون العظمة ويبدأ بقطع رؤوس الناس".

وورد في الكتاب أنه في عام 2013 ، قبل عامين من نقل الفتيات إلى سوريا ، ذهب راشد إلى السفارة الكندية في الأردن لتقديم طلب اللجوء، وذكر أيضًا أنه ادعى أن كندا أخبرته أنه قد يحصل على الجنسية إذا جمع معلومات حول أنشطة داعش وأشار الكتاب أنه التقط صوراً لجوازات سفر أولئك الذين هربهم إلى داعش بحجة الحاجة إلى بطاقة هوية لشراء تذاكر النقل.