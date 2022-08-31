التأمينات: عرض تحديات نظام التأمين الاجتماعى بمصر وخطة الإصلاح بمؤتمر شرم الشيخ

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي ينعقد علي مدار يومي 28 و 29 سبتمبر 2022 في دورته السادسة تحت شعار ''آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 - التغيير والفرص'' بمدينة شرم الشيخ سيشهد مناقشة التحديات التي تواجهها انظمة التقاعد بالعالم العربي وكيفية التغلب عليها.

وأضاف عوض أن مصر تسير بخطي ثابتة لتحقيق خطة إصلاح نظام المعاشات و التي ترتكز علي تحقيق أقصي إستفادة ممكنة لأطراف العملية التأمينية " المؤمن عليه – صاحب العمل – اصحاب المعاشات و المستفيدين " و التي إعتبرتها العديد من دول الجوار بأنها ملهمة في مقاصدها و ركائزها و تستحق الدراسة و المحاكاه مؤكدا ان مصر قد وضعت ورقة عمل لمناقشتها بالمؤتمر تتناول أهم التحديات التي يواجهها نظام التأمين الإجتماعي في مصر و كذلك خطة الإصلاح التي وضعتها للتغلب علي تلك التحديات و ضمان الإستدامة المالية للنظام.

واوضح أن نظام التأمين الإجتماعي المصري من أقدم أنظمة التأمين في العالم وتوجد دول عديدة في العالم العربي نظامها متشابه أو مشتق من النظام المصري مما يجعل مصر قبلة رئيسية للعديد من الدول لمناقشة كافة التجارب التأمينية و الاستفادة من الخبرات السابقة لمواجهة اي تحديات مستقبلية مشيراً الي ان مصر إتخذت خطوات واسعة في مجال رقمنة المنظومة التامينية للتيسير علي المواطن المصري .

و من جانبه دعا عوض كافة المهتمين بقضايا التامينات و المعاشات في مصر و العالم العربي بالمشاركة بفاعليات هذا المؤتمر لتعظيم الاستفادة الممكنة لكافة المشاركين .