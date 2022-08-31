التأديبية تجازى إمام مسجد أهان عامل خدمات قال له: "أنت هنا زى الكرسى"

كتب أحمد عبد الهادي

قررت المحكمة التأديبية العليا لمستوى الإدارة العليا، معاقبة إمام وخطيب مسجد بالإسماعيلية بالخصم 10 أيام من راتبه، وذلك لما نسب إليه من التعدى بالقول على عامل خدمات قائلا له: "أنت هنا زى الكرسي"، وفتحه لدوره مياه المسجد أثناء جائحة كورونا عام 2019.

وقررت المحكمة تبرئة 6 من العاملين بالمسجد ومديرية اوقاف الإسماعيلية من تهمة فتح دورة مياه المسجد، ودار للمناسبات فى ظل انتشار الفيروس الوبائى كورونا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 53 لسنة 64 ق.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، تعدى بالقول على– عامل خدمات بمسجد الدوحة – قائلا له ( أنت هنا زى الكرسى )، وقام بفتح دار المناسبات ودورة المياه بمسجد الدوحة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء لمكافحة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبالمخالفة للقانون والتعليمات.

ونسب للثانى والثالث والرابع: قاموا بفتح دار المناسبات ودورة المياه بمسجد الدوحة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء لمكافحة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبالمخالفة للقانون والتعليمات، أمًا الخامس والسادس والسابع: أهملوا الإشراف على أعمال المخالفين من الأول حتى الرابع، مما أدى إلى ترديهم فى المخالفات الموضحة سلفا.