اليوم السابع
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البيئة: تطبيق للهاتف المحمول لشرح كل ما يتعلق بالمشاركين فى مؤتمر المناخ

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 05:00 ص
البيئة: تطبيق للهاتف المحمول لشرح كل ما يتعلق بالمشاركين فى مؤتمر المناخ وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
كتبت منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن يتم بحث انشاء تطبيق للهاتف المحمول لشرح كل ما يتعلق برحلة المشاركين لمؤتمر المناخ المزمع استضافته في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 الى 18 نوفمبر المقبل، إضافة لمحطات حجز واستخدام الدراجات الهوائية والمركبات الكهربية خلال المؤتمر للمشاركين عبر هذا التطبيق،  مؤكدة ان الموقع الإلكترونى الخاص بالمؤتمر يحتوى على جميع المعلومات، المرتبطة بحجز الإقامة والاحتياطات الطبية، وأيام النقاشات المواضيعية المتعلقة ببرنامج الرئاسة، خلال المؤتمر.
 
وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بنهاية شهر الحالى سيكون هناك بوابة إلكترونية خاصة بكل طلبات الدول والزيارات، ورحلات الوفود المشاركة بمؤتمر أطراف التغيرات المناخية، مشيرة الى أن مصر انتهت من وضع استراتيجيتها الوطنية للتغير المناخي لعام 2050، والمساهمات المحددة وطنيا حتى 2030، والتى أبرزت وجود ثلاثة مستويات للأولويات منبثقة من الاستراتيجية والمساهمات المحددة وطنيا، حيث  يتعلق المستوى الأول بعلاقة الغذاء والماء والطاقة (تسمى نوفى)، أما المستوى الثانى فيتعلق بالنقل، أما المستوى الثالث فيتعلق بخفض الانبعاثات من قطاع النفط والغاز.
 
 
 

البيئة

مؤتمر المناخ

وفود مؤتمر المناخ

مؤتمر شرم الشيخ

النقل المستدام



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