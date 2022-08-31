وأوضح البنك - في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن تلك الأموال المخصصة تساعد جمعية الهلال الأحمر الأفغاني (ARCS) على تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة من خلال توفير المساعدات الغذائية والتغذوية الطارئة المنقذة للحياة، كما تساعد على خدمات الرعاية الصحية الأساسية بما في ذلك التحصين الروتيني للأطفال والنساء الحوامل، ودعم الحياة الأساسية للمجتمعات الأكثر ضعفاً، وتزويد الدخل لأرامل الحرب وكذلك المتضررين من الكوارث والنزاعات فى أفغانستان.