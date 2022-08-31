"البحث العلمى" تنظم وشة عمل عن التغيرات المناخية الأسبوع المقبل

كتبت منال العيسوى

تنظم وزارة البحث العلمي، ورشة عمل تحت عنوان " التغيرات المناخيه واثرها علي الكائنات الحيه الدقيقه والتنميه المستدامة"، الاربعاء الموافق الموافق 7 سبتمبر بمقر الاكاديمية بحضور الدكتور محمود محمد صفر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور حسن معوض عبد العال رئيس اللجنة الوطنية للكائنات الدقيقة.

جدير بالذكر أن الكائنات الدقيقة موجودة في كل مكان في الطبيعة، وتظهر تنوعًا كبيرًا في النظم البيئية المختلفة، وتعد ضرورية لجميع أشكال الحياة على الأرض، لأنها تؤدي العديد من الوظائف المهمة، على سبيل المثال ، إعادة تدوير المغذيات ، وخصوبة المحاصيل ، وإزالة السموم من الملوثات ، وتنظيم تخزين الكربون، وإنتاج وامتصاص غازات الدفيئة مثل الميثان وأكاسيد النيتروجين، كما يمكن أن يكون لتغير المناخ تأثير كبير على وفرة الكائنات الدقيقة وتنوعها ونشاطها ، والذي يرتبط غالبًا بفقدان كربون التربة والتغيرات في مستوى غازات الدفيئة في البيئة، على الرغم من إجراء العديد من الدراسات حول الكائنات الحية الأعلى، وتأثيرات الميكروبات على تغير المناخ وأنشطتها ، فإننا نستكشف التطورات الأخيرة في فهمنا لكيفية تأثير الميكروبات على النظم البيئية الحية وكيف يتأثر التنوع الميكروبي بتغير المناخ.