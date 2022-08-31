البابا تواضروس يتحدث عن عوامل نجاح الأسرة فى عظته الأسبوعية

كتب: محمد الأحمدى

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من المقر البابويبالكاتدرائية بالعباسية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

واستكمل قداسته السلسلة التعليمية الجديدة "الاتحاد الزيجى" كأساس لبناء أسرة مسيحية مقدسة، حيث تناول المزمور 19 من سفر المزامير، وأشار إلى قيمة كلمة الله في الأسرة، ووجود الحياة الروحية من خلال الكتاب المقدس داخل البيت، كأحد عوامل نجاح الأسرة.

وتأتي هذه السلسلة التعليمية اتساقًا مع إطلاق عام "أسرتي مقدسة"، الذي جاء كتوصية من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جلسته العامة، التي عُقدت يوم 9 يونيو الماضي، وترسيخًا لمبادئ وقيم الأسرة المسيحية السوية، كما ذكر قداسته في الحلقة الأولى من السلسلة يوم 15 يونيو الماضي.