اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 07:27 م
أكرم القصاص
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الإمارات تعلن سقوط طائرة صغيرة فى منطقة خالية من الأفراد وإصابة قائدها

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 06:20 م
الإمارات تعلن سقوط طائرة صغيرة فى منطقة خالية من الأفراد وإصابة قائدها سقوط طائرة
أ ش أ

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، سقوط طائرة مدنية صغيرة من طراز "سيسنا" ذات المحرك الواحد المخصصة لأغراض الهواة في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير.


وذكرت الهيئة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نتج عن عطل فني أثناء توجه الطائرة للهبوط في مطار البطين الخاص، وقد سقطت الطائرة في منطقة خالية من الأفراد، فيما نتج عن الحادث إصابة قائد الطائرة وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتابعة الحالة الصحية.


وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بأنها ستباشر التحقيق في أسباب الحادث وتبعاته.


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