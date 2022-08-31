اعترافات راكب حاول تهريب المخدرات عبر مطار القاهرة: غلفتها بورق حرارى

كتب عبد الله محمود

اعترف شخص أمام النيابة العامة، بمحاولة تهريب أقراص ومواد مخدرة عبر مطار القاهرة، أنه قام باخفاء المضبوطات داخل مخبأ سرى بإحدى الحقائب التى معه، اعتقادا منه استطاعته تهريبها عبر أجهزة الكشف على الحقائب، مشيرا إلى أنه قام بلف المواد والأقراص المخدرة بورق حرارى "فويل"، معتقدا أن هذا الورق لا تستطيع الأجهزة كشفه بسهولة، فقام بلف كل المواد المخدرة التى بحوزته بها، ووضعها داخل الجيب السرى بالحقيقة.

كانت نيابة النزهه، أمرت حبس راكب مصرى على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة محاولة تهريب أقرص مخدرة "ترامادول"، وحشيش عبر مطار القاهرة.

البداية كانت بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط راكب مصري، عثر بحوزتهم على كمية من شرائط لعقار الترامادول المخدر وقطعة حشيش.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من أسطنبول تما ترقب دخول أحد الركاب لإنهاء الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع العقيد حاتم عزت من إدارة البحث الجنائي، قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة غرف الوصول بمبنى الركاب رقمم 3 بتكليف أحمد مرسي محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 78 شريط لعقار الترامادول المخدر وقطعة من مخدر الحشيش مخفيين داخل لفافات من الورق الحرارى.