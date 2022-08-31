اعترافات تاجر مخدرات بعين شمس: كنت بروج ليها عبر التيك توك

كتب عبد الله محمود

أدلى عاطل متهم بترويج المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، حيث كشف أنه استغل هذه المواقع فى ترويج تجارته الآثمة، كون هذه المواقع خارج مصر، معتقدا أنها ليست خاضعة للرقابة من الأجهزة الأمنية داخل البلاد، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت قررت جهات التحقيق المختصة، انتداب مهندس فنى لفحص مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة عين شمس، وإعداد تقرير واف.

وطلبت جهات التحقيق سرعة التحريات حول مقطع الفيديو وبيان وجود مقاطع أخرى من عدمه.

عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة عين شمس فى القاهرة، تمكنت مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من تحديد هوية الشخص المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (كمية من البودر المخدر معده للبيع - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف أمام اللواء علاء بشندى بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار واستغلاله لمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لنشاطه الإجرامى.