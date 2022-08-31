استمرار فعاليات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة بقرى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، جهودها فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، والجهود المصرية في ملف المناخ، وبالتزامن مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop27" وتستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل.

وشهد حى غرب مدينة كفر الشيخ، أعمال زراعة الأشجار بكورنيش صبرى القاضى ومنطقة أبراج الربيع ضمن مبادرة زراعة مليون شجرة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تشجير وزراعة الأشجار بعدد من مراكز المحافظة، وجارى زراعتها ببقية المراكز بشكل يومي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة والتي تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك في إطار الجهود المصرية في ملف تغير المناخ بالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop 27" تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية استراتيجية مصر 2030.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، بأنه وجه بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام استمرار تنفيذ الخطة الموضوعة بالمراكز والأحياء وتسخير الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تستهدف تشجير وزراعة جانبي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين والشوارع، لزيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية المختلفة والتي تم رفع كفاءتها وتطويرها على أن اختيار المواقع وأنواع الأشجار بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الزراعة بالاضافة لاستغلال المشاتل التابعة للمجالس لتكون حدائق مركزية مشيراً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتفعيل المشاركة المجتمعية وتنفيذ حملات وفعاليات للتشجير مع اختيار المناطق التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات خضراء بالمدن لتصبح رئة خضراء بكل مدينة الأمر الذي يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وتوفير مساحات خضراء تكون متنفساً للمواطنين ما يسفر عن إحداث نقلة نوعية حضارية.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة والمحافظة على تلك الأشجار التي تتم زراعتها من خلال المبادرة والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار لما لذلك من مردود اقتصادي وصحي على المواطنين.