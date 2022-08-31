إنشاء عدد من المحاور الجديدة غرب مدينة كفر الشيخ وشرقها.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال إنشاء محاور جديدة غرب وشرق مدينة كفر الشيخ وتوسعة الطرق، بحضور اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال الشارع القادم من مستشفى الرحمة بشوارع الزواوي، وصولا للميدان الجارى انشاؤه بأبراج مكة، وإنشاء شارع جديد بعرض 15 مترا، ليخدم منطقة الأبراج الجديدة.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من أعمال توسعة امتداد شارع صبري القاضي المار بسوق الجملة، والإسكان الجديد والممتد لطريق محلة موسى سخا، بحيث لا يقل عرضه عن 24 متراً، ليكون امتدادا للكوبري العلوى الجديد، والذي يخدم المنطقة اللوجستية، كما وجه بإنشاء طريق جديد يصل لجامعة كفر الشيخ.

كما وجه بإنشاء طريق جديد متجه للمنطقة اللوجستية، ليمتد لرافد الطريق الدولي " كفر الشيخ طنطا" ليخدم عمارات الإسكان أمام الجامعة، واستغلال المناطق المجاورة لانشاء مشروعات خدمية جديدة.

ووجه بإنشاء حارات تهدئة السرعة قبل طريق أبو عمر وبعده، الرابط بين رافدي الطريق " طنطا المحلة"، لضمان عدم وقوع حوادث، كما وجه محافظة كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من إنشاء الكوبريين للقضاء على الزحام المرورى.

ووجه محافظ كفر الشيخ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بشارع الزهيري الممتد من حي القنطرة حتى رافد الطريق الدولي الساحلي" كفر الشيخ بلطيم"، وإنشاء حارات تهدئة السرعة عند المداخل والمخارج، ووجه بسرعة الانتهاء من كوبري كفر عسكر، كما وجه بإنشاء محور جديد يمتد من كفر عسكر حتى طريق ابو عمر. يربط بين رافد الطريق الدولي برافد طريق كفر الشيخ طنطا.

كما وجه بتطوير الطريق المتجه من طريق أبو عمر لموقف كفر الشيخ الجديد والقديم، كما وجه بإنشاء ملاعب خماسية وحديقة مركزية مجانية جديدة بجوار الحديقة الحالية حتى ميدان الملك عبدالله، لتكون متنفسا جديدا للأهالي، لتليق بأهالي المحافظة ،بالاضافة لانشاء وحدة تراخيص للنقل ، كما تفقد أعمال الرصف التي بدأت بشارع الـ47 وأعمال التجميل بـ4 ميادين، سيدي طلحة، وسعد زغلول، وميدان الـ47، وميدان الإنشاء والتعمير.

وتهدف إنشاء المحاور الجديدة للربط بين غرب وشرق العاصمة، دون الحاجة لدخول السيارات لوسط المدينة، للقضاء على التكدس المروري، وايجاد سهولة حركة وتنقل سواء للقادمين من مدخل العاصمة. من ناحية مراكز مطوبس فوه ودسوق للراغبين التوجه للمناطق المتعددة من خلال امتداد طريق صبري القاضي سواء الاتجاه لمحور سعد زغول، او امتداد طريق صبري القاضي مرورا بسوق الجملة والاسكان ومنها لسخا، لرافدي الطريق الدولي الساحلي " طنطا كفر الشيخ" " كفر الشيخ المحلة" من خلال طريق أبو عمر الذي قاربت أعمال التوسعة، ويعقبها.

وتمكنت حملة لإزالة المخالفات ضمن الموجة الـ 20، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،بإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، من إزالة 16 حالة على مساحة 1500متر، و8 قراريط و13 سهما صرف شرق سيدي سالم، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ بحضور شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم،و اللواء أشرف النويشى مساعد مدير الامن، والعقيد أحمد ثروت مأمور مركز شرطة سيدي سالم. فى سياق آخر، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الجملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، مؤكداً أنه يتابع حملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى، مؤكداً أنه تم إزالة 260 حالة تعد منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 20، على مساحة 49 فدانا و14 قيراطا و13 سهما 41475 متراً، وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض منوهًا إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية التي بدأت السبت الماضي بالمرحلة الأولى وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل تليها المرحلة الثانية في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.